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Porsche Cayenne насмерть сбил женщину в центре Минске

03.02.2017 10:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Женщина погибла во вторник утром на пешеходном переходе в результате наезда на нее автомобиля Porsche Cayenne, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Анастасия Редько.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Заборского в районе Суворовского училища около 07:50.

"По предварительной информации, за рулем находился мужчина 1978 года рождения, который, двигаясь по улице Заборского со стороны улицы Сторожевской в направлении улицы Богдановича, совершил наезд на женщину 1964 года рождения. Женщина переходила проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных в результате наезда травм она скончалась на месте происшествия", — сообщила Редько.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Смертельное ДТП произошло утром в пятницу у Суворовского училища в районе перекрестка улиц Заборского и Богдановича.

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