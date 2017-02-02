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В Пуховичском районе женщина спешила на электричку и попала под "Штадлер"

03.02.2017 10:29 — ЧП | Tut.by  
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ЧП случилось утром в деревне Зазерка. В это время на остановочном пункте было много людей — дети ждали электричку, чтобы уехать в школу, взрослые — на работу.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

— Где-то в 7.37 у нас идет электричка экономкласса, а примерно в 7.25 следует проходящий «Штадлер», — рассказывает Олег, очевидец произошедшего. — Женщина, видимо, перепутала составы. Купив билет, она перебегала по путям на другою сторону перрона. Туда, где должна была остановиться электричка. В это время ее и сбил «Штадлер».

Мужчина говорит, что погибшая — пожилая женщина

— Такие происшествия у нас случаются не первый раз, но чаще с пьяными, — продолжает Олег. — А здесь… женщина, видимо, сильно спешила.

По словам очевидца, «Штадлер» идет в сторону Пуховичей и где-то за километр начинает сигналить.

— Скорость состава примерно 140 км/ч, он не успел вовремя остановиться, только после аварии машинист применил экстренное торможение, — рассказывает Олег.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

— Личность женщины установлена, — уточнил Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минской области. — Это местная жительница 1944 года рождения.

 
 
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ЧП случилось утром в деревне Зазерка. В это время на остановочном пункте было много людей - дети ждали электричку, чтобы уехать в школу, взрослые - на работу.

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