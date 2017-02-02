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В Пуховичском районе женщина спешила на электричку и попала под "Штадлер"
ЧП случилось утром в деревне Зазерка. В это время на остановочном пункте было много людей — дети ждали электричку, чтобы уехать в школу, взрослые — на работу.
— Где-то в 7.37 у нас идет электричка экономкласса, а примерно в 7.25 следует проходящий «Штадлер», — рассказывает Олег, очевидец произошедшего. — Женщина, видимо, перепутала составы. Купив билет, она перебегала по путям на другою сторону перрона. Туда, где должна была остановиться электричка. В это время ее и сбил «Штадлер».
Мужчина говорит, что погибшая — пожилая женщина
— Такие происшествия у нас случаются не первый раз, но чаще с пьяными, — продолжает Олег. — А здесь… женщина, видимо, сильно спешила.
По словам очевидца, «Штадлер» идет в сторону Пуховичей и где-то за километр начинает сигналить.
— Скорость состава примерно 140 км/ч, он не успел вовремя остановиться, только после аварии машинист применил экстренное торможение, — рассказывает Олег.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
— Личность женщины установлена, — уточнил Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минской области. — Это местная жительница 1944 года рождения.
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ЧП случилось утром в деревне Зазерка. В это время на остановочном пункте было много людей - дети ждали электричку, чтобы уехать в школу, взрослые - на работу.
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