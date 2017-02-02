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Пенсионерка в Мозыре поскользнулась и упала под колеса машины
03.02.2017 11:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Жительница Мозыря получила травмы в результате ДТП во дворе дома: женщина поскользнулась и упала под колеса автомобиля Renault, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: ГАИ Центрального района города Минска
Инцидент произошел накануне около 18:50 на дворовой территории улицы Интернациональной районного центра.
"42-летний водитель, управляя автомобилем Renault Master и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 70-летнюю женщину-пешехода", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что пенсионерка шла вдоль автомобиля, поскользнулась и упала под переднее колесо машины.
В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована в травматологическое отделение Мозырской центральной районной больницы.
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Женщина была госпитализирована в травматологическое отделение Мозырской центральной районной больницы.
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