МИНСК, 3 фев – Sputnik. Жительница Мозыря получила травмы в результате ДТП во дворе дома: женщина поскользнулась и упала под колеса автомобиля Renault, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: ГАИ Центрального района города Минска Porsche Cayenne насмерть сбил женщину в центре Минске

Инцидент произошел накануне около 18:50 на дворовой территории улицы Интернациональной районного центра.

"42-летний водитель, управляя автомобилем Renault Master и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 70-летнюю женщину-пешехода", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что пенсионерка шла вдоль автомобиля, поскользнулась и упала под переднее колесо машины.

В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована в травматологическое отделение Мозырской центральной районной больницы.