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Гибель 18-летнего жителя Мозыря: на найденном теле нет следов насилия

03.02.2017 13:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев – Sputnik. Судмедэксперты не обнаружили на теле 18-летнего жителя Мозыря, найденного накануне водолазами в Припяти, следов насилия, сообщила газета "Гомельская правда" со ссылкой на ГКСЭ.

Гибель 18-летнего жителя Мозыря: на найденном теле нет следов насилия
© flickr.com/ Christopher Michel
Тело пропавшего 2 месяца назад 18-летнего жителя Мозыря нашли в реке

Молодой человек, уроженец Мозыря, исчез 29 декабря 2016 года: в последний раз он был замечен в клубе NumberOne. Мозырянина более двух месяцев разыскивали волонтеры и милиция. Тело 18-летнего молодого человека было найдено в Припяти в четверг 2 февраля.

"Судебные медики экспертиз провели вскрытие и дали заключение – на теле погибшего не было установлено следов насильственной смерти", – цитирует издание слова официального представителя управления ГКСЭ по Гомельской области Руслана Габрилева.

По информации специалиста, эксперты пришли к выводу, что мозырянин умер из-за утопления. 

Как ранее сообщал Sputnik, водолазы Мозырской спасательной станции искали пропавшего молодого человека практически каждый день и смогли поднять тело только после того, как поступила информация о месте возможного утопления.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты пришли к выводу, что молодой человек, которого более двух месяцев искали волонтеры и милиция, умер в результате утопления.

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