МИНСК, 3 фев – Sputnik. Судмедэксперты не обнаружили на теле 18-летнего жителя Мозыря, найденного накануне водолазами в Припяти, следов насилия, сообщила газета " Гомельская правда " со ссылкой на ГКСЭ.

Молодой человек, уроженец Мозыря, исчез 29 декабря 2016 года: в последний раз он был замечен в клубе NumberOne. Мозырянина более двух месяцев разыскивали волонтеры и милиция. Тело 18-летнего молодого человека было найдено в Припяти в четверг 2 февраля.

"Судебные медики экспертиз провели вскрытие и дали заключение – на теле погибшего не было установлено следов насильственной смерти", – цитирует издание слова официального представителя управления ГКСЭ по Гомельской области Руслана Габрилева.

По информации специалиста, эксперты пришли к выводу, что мозырянин умер из-за утопления.

Как ранее сообщал Sputnik, водолазы Мозырской спасательной станции искали пропавшего молодого человека практически каждый день и смогли поднять тело только после того, как поступила информация о месте возможного утопления.