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Башенный кран упал в Дубае, один человек пострадал
03.02.2017 14:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Один человек получил ранения, три автомобиля сгорели в результате падения башенного крана на шоссе Shaikh Zayed Road в Дубае, сообщили местные СМИ.
В настоящее время на месте происшествия работают представители гражданской обороны и полиция, автотранспорт перенаправляют по второстепенным трассам.
Получивший травмы человек доставлен в госпиталь. Инцидент произошел на шоссе, ведущем в сторону Абу-Даби.
В Дубае в пятницу стоит штормовая погода, сила ветра достигает 60 километров в час.
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В Дубае в пятницу стоит штормовая погода, сила ветра достигает 60 километров в час.
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