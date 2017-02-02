МИНСК, 3 фев – Sputnik. Один человек получил ранения, три автомобиля сгорели в результате падения башенного крана на шоссе Shaikh Zayed Road в Дубае, сообщили местные СМИ.

В настоящее время на месте происшествия работают представители гражданской обороны и полиция, автотранспорт перенаправляют по второстепенным трассам.

Получивший травмы человек доставлен в госпиталь. Инцидент произошел на шоссе, ведущем в сторону Абу-Даби.

В Дубае в пятницу стоит штормовая погода, сила ветра достигает 60 километров в час.