﻿ В Минске пропала женщина, страдающая психическим заболеванием. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске пропала женщина, страдающая психическим заболеванием

03.02.2017 14:18 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пропала минчанка, страдающая психическим расстройством. С вечера 30 января от женщины нет никаких вестей.


Как сообщает ПСО «Ангел», Тузова Александра Владимировна 1988 года рождения 30 января находилась по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 46, корп. 2. Около 22.00 ушла в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост около 165 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темные, стрижка короткая.

Особые приметы: искривлена носовая перегородка.

Была одета: серая куртка-пальто с капюшоном до колена, шапка черная, джинсы синие с рисунком, ботинки короткие черного цвета на замке, джемпер удлиненный серебристого цвета.

Всех, кто владеет информацией о пропавшей, просьба сообщить по номерам телефонов: ПСО «Ангел» +375 33 6666 856, +375 33 6666 033, по телефону 102.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает ПСО "Ангел", Тузова Александра Владимировна 1988 года рождения 30 января находилась по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 46, корп.2. Около 22.00 ушла в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Гибель 18-летнего жителя Мозыря: на найденном теле нет следов насилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика