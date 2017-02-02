Пропала минчанка, страдающая психическим расстройством. С вечера 30 января от женщины нет никаких вестей.





Как сообщает ПСО «Ангел», Тузова Александра Владимировна 1988 года рождения 30 января находилась по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 46, корп. 2. Около 22.00 ушла в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост около 165 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темные, стрижка короткая.

Особые приметы: искривлена носовая перегородка.

Была одета: серая куртка-пальто с капюшоном до колена, шапка черная, джинсы синие с рисунком, ботинки короткие черного цвета на замке, джемпер удлиненный серебристого цвета.

Всех, кто владеет информацией о пропавшей, просьба сообщить по номерам телефонов: ПСО «Ангел» +375 33 6666 856, +375 33 6666 033, по телефону 102.

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