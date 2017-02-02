|
СК РФ: белорус подозревается в изнасиловании шестилетней россиянки
03.02.2017 14:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Гражданин Беларуси подозревается в насильственных действиях в отношении малолетней жительницы российского города Вилючинска, сообщило в пятницу Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.
© Sputnik Виталий Белоусов
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел еще осенью 2015 года, когда 45-летний минчанин находился в гостях у своей сестры в Вилючинске. Там он совершил насильственные действия в отношении своей шестилетней племянницы, причем запечатлел свои действия на камеру.
"Подозреваемый содержится в СИЗО №1 УДИН МВД г. Минск Республики Беларусь, где обвиняется в нескольких эпизодах аналогичных преступлений в отношении малолетних девочек", — говорится в сообщении СК РФ.
При обыске по месту жительства подозреваемого изъяты фото- и видеоматериалы, что и помогло установить факт изнасилования несовершеннолетней родственницы. Видеодоказательства направлены белорусскими коллегами в СК России.
Как отметили в СК РФ, решается вопрос об экстрадиции подозреваемого на территорию Камчатского края, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 и п. "в" ч. 2 ст. 242.2 Уголовного кодекса РФ.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации правоохранительных органов, минчанин запечатлел действия насильственного характера на видеокамеру.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии