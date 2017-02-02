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Выдворенного из России таджика задержали в Бресте с 2 кг насвая

03.02.2017 16:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев – Sputnik. Белорусские пограничники задержали гражданина Таджикистана, пытавшегося выехать из Беларуси и имевшего при себе два килограмма некурительной табачной смеси насвай, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном пограничном комитете.

Выдворенного из России таджика задержали в Бресте с 2 кг насвая
© Фото: ГПК
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Мужчина собирался попасть в Польшу через пункт пропуска "Брест", однако выяснилось, что у 24-летнего молодого человека отсутствовала миграционная карта. 

"При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили двухкилограммовую некурительную табачную смесь – насвай", – сказали в ГПК.

Пограничникам иностранец пояснил, что его ранее выдворили из России за нарушение миграционного законодательства, в связи с чем он решил поехать через Беларусь в Германию. 

Сотрудниками Брестской таможни насвай был изъят, мужчина будет депортирован из республики с запретом въезда в Беларусь в течение пяти лет. В настоящее время задержанный таджик временно помещен в ИВС Брестской погрангруппы. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мужчину депортируют из Беларуси с запретом въезда в страну в течение пяти лет.

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