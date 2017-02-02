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Спасение жительницы Речицы со льдины: женщину нашли по следам

03.02.2017 18:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев – Sputnik. Женщину, которую сотрудники МЧС сняли со льда на Днепре в Речице, нашли по следам, сообщила речицкая газета "Днепровец".

Спасение жительницы Речицы со льдины: женщину нашли по следам
© Фото: МЧС Беларуси
Спасатели сняли со льдины в Речице женщину без сознания

Об инциденте в районном центре стало известно утром в пятницу: накануне вечером сотрудники РОЧС спасли женщину, которая лежала на льду реки в бессознательном состоянии.

По словам начальника спасательной станции Речицы Александра Рябцева, у места выхода женщины на лед Днепра осмотрели поверхность реки и берега – по ее следам пошла группа, состоящая из дежурного по станции, сотрудника РОВД и бывшего мужа жительницы Речицы. По другому берегу двигались водолазы МЧС. Сообщается, что женщину нашли в полутора километрах от станции: она лежала на краю полыньи ногами в воде. 

Как ранее рассказали Sputnik в МЧС, спасатели вытащили пострадавшую на берег и передали врачам скорой помощи, доставившим ее в больницу.

По информации издания, в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает, о мотивах ее поступка ничего не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает, о мотивах ее поступка ничего не известно.

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