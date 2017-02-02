МИНСК, 3 фев – Sputnik. Женщину, которую сотрудники МЧС сняли со льда на Днепре в Речице, нашли по следам, сообщила речицкая газета " Днепровец ".



© Фото: МЧС Беларуси Спасатели сняли со льдины в Речице женщину без сознания

Об инциденте в районном центре стало известно утром в пятницу: накануне вечером сотрудники РОЧС спасли женщину, которая лежала на льду реки в бессознательном состоянии.

По словам начальника спасательной станции Речицы Александра Рябцева, у места выхода женщины на лед Днепра осмотрели поверхность реки и берега – по ее следам пошла группа, состоящая из дежурного по станции, сотрудника РОВД и бывшего мужа жительницы Речицы. По другому берегу двигались водолазы МЧС. Сообщается, что женщину нашли в полутора километрах от станции: она лежала на краю полыньи ногами в воде.

Как ранее рассказали Sputnik в МЧС, спасатели вытащили пострадавшую на берег и передали врачам скорой помощи, доставившим ее в больницу.

По информации издания, в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает, о мотивах ее поступка ничего не известно.