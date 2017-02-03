﻿ Сильно обгоревший на пожаре в Борисове пенсионер умер в больнице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сильно обгоревший на пожаре в Борисове пенсионер умер в больнице

04.02.2017 11:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Пенсионер, который в результате пожара в квартире в Борисове получил сильные ожоги, скончался в больнице, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

Сильно обгоревший на пожаре в Борисове пенсионер умер в больнице
© Фото: МЧС Беларуси
Пенсионерки едва не погибли в огне в Быхове из-за закрытой внучкой двери

Инцидент в районном центре произошел 2 февраля: загорелась квартира, расположенная на первом этаже 12-этажного дома на улице Ватутина. Спасенный на пожаре 69-летний мужчина был доставлен в учреждение здравоохранения.

"3 февраля в 21:10 в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных на пожаре, он скончался", – сказали в МЧС.

Ранее Sputnik в управлении сообщили, что пенсионер в результате возгорания получил ожоги 1-4 степеней (всего 95% тела). В качестве предполагаемой причины пожара спасатели рассматривают неосторожность при курении погибшего.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасенный на пожаре 69-летний мужчина с ожогами 95% тела был доставлен в учреждение здравоохранения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Спасение жительницы Речицы со льдины: женщину нашли по следам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2017
Белорусская военная газета
04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика