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Сильно обгоревший на пожаре в Борисове пенсионер умер в больнице
04.02.2017 11:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Пенсионер, который в результате пожара в квартире в Борисове получил сильные ожоги, скончался в больнице, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Инцидент в районном центре произошел 2 февраля: загорелась квартира, расположенная на первом этаже 12-этажного дома на улице Ватутина. Спасенный на пожаре 69-летний мужчина был доставлен в учреждение здравоохранения.
"3 февраля в 21:10 в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных на пожаре, он скончался", – сказали в МЧС.
Ранее Sputnik в управлении сообщили, что пенсионер в результате возгорания получил ожоги 1-4 степеней (всего 95% тела). В качестве предполагаемой причины пожара спасатели рассматривают неосторожность при курении погибшего.
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Спасенный на пожаре 69-летний мужчина с ожогами 95% тела был доставлен в учреждение здравоохранения.
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