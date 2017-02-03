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Украинец пытался ввезти в Беларусь более 1500 ампул анаболиков-стероидов
04.02.2017 12:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Сотрудники Брестской таможни задержали на белорусско-украинской границе гражданина Украина, который пытался ввезти в Беларусь крупную партию анаболических стероидов, Государственном таможенном комитете.
Украинец ехал в республику как пассажир машины Opel Vivaro через ПТО "Мокраны", харьковчанин заявил, что у него нет товаров, подлежащих декларированию.
"Среди вещей пассажира в салоне транспортного средства таможенники обнаружили 713 упаковок фармакологических препаратов", – сказали в ГТК.
В ведомстве также сообщили, что в упаковках было 1,5 тысячи ампул с анаболическими стероидами, предназначенными для спортсменов.
Согласно предварительной оценке стоимость препаратов составила более 57 тысяч рублей. Товар был изъят таможней до решения суда.
В ГТК уточнили, что в отношении украинца был начат административный процесс.
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Контрабандный товар изъяли до решения суда, в отношении украинца начали административный процесс.
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