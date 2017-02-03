|
Рейсовый автобус на светофоре в Бресте протаранил милицейскую машину
04.02.2017 13:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Пассажирский автобус МАЗ протаранил легковой автомобиль милиции в Бресте, в аварии никто не пострадал, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: ГАИ Центрального района Минска
ДТП произошло накануне около 18:30 на улице Краснознаменной областного центра.
"По предварительной информации, 30-летний местный житель, управляя рейсовым автобусом МАЗ, совершил попутное столкновение со служебным автомобилем марки Skoda", – сказали в инспекции.
Там также сообщили, что легковушка стояла на перекрестке, ее водитель ожидал разрешающего сигнала светофора, чтобы проехать.
По информации ГАИ, авария произошла из-за отказа тормозов в автобусе, в результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время сотрудники инспекции проводят по факту аварии проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации ГАИ, авария произошла из-за отказа тормозов в автобусе, в результате ДТП никто не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии