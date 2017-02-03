﻿ Рейсовый автобус на светофоре в Бресте протаранил милицейскую машину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Рейсовый автобус на светофоре в Бресте протаранил милицейскую машину

04.02.2017 13:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Пассажирский автобус МАЗ протаранил легковой автомобиль милиции в Бресте, в аварии никто не пострадал, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Рейсовый автобус на светофоре в Бресте протаранил милицейскую машину
© Фото: ГАИ Центрального района Минска
Смертельное ДТП у Суворовского училища: "Порше" сбил женщину

ДТП произошло накануне около 18:30  на улице Краснознаменной областного центра.

"По предварительной информации, 30-летний местный житель, управляя рейсовым автобусом МАЗ, совершил попутное столкновение со служебным автомобилем марки Skoda", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что легковушка стояла на перекрестке, ее водитель ожидал разрешающего сигнала светофора, чтобы проехать.

По информации ГАИ, авария произошла из-за отказа тормозов в автобусе, в результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время сотрудники инспекции проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации ГАИ, авария произошла из-за отказа тормозов в автобусе, в результате ДТП никто не пострадал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Украинец пытался ввезти в Беларусь более 1500 ампул анаболиков-стероидов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2017
Белорусская военная газета
04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика