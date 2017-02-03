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Пенсионерка упала под колеса автобуса в Молодечно
04.02.2017 16:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Пожилая женщина получила травмы в Молодечно, упав под колеса пассажирского автобуса в Молодечно, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.
Инцидент, по информации милиции, произошел утром 2 февраля на проспекте Мира районного центра.
"Вводитель автобуса МАЗ, начиная движение от остановочного пункта "Аптека", совершил наезд на местную жительницу, которая упала возле пассажирской двери", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что в результате ДТП 75-летняя пенсионерка получила ушиб голени, открытую рану голеностопного сустава.
В УВД уточнили, что госпитализация пострадавшей не понадобилась, в настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
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Госпитализация пострадавшей не понадобилась, в настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
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