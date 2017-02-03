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В Альпах лавина накрыла группу лыжников

04.02.2017 16:03 — ЧП | Tut.by  
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В Юлийских Альпах лавина накрыла группу лыжников от 6 до 7 человек, сообщает агентство Ansa.

Инцидент произошел на горном перевале Селла Нивеа в 11.45 по местному времени (13.45 по минскому). К месту на автомобилях прибыли спасатели и работники скорой помощи, добраться вертолетом до места происшествия не получилось из-за тумана.

К настоящему моменту спасателям удалось извлечь двух человек из-под снега. Состояние одного из них оценивается как критическое, второй пострадавший получил несерьезные повреждения ног.

 
 
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В группе было 6-7 человек, спасатели обнаружили только двоих.

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