В Юлийских Альпах лавина накрыла группу лыжников от 6 до 7 человек, сообщает агентство Ansa .

Инцидент произошел на горном перевале Селла Нивеа в 11.45 по местному времени (13.45 по минскому). К месту на автомобилях прибыли спасатели и работники скорой помощи, добраться вертолетом до места происшествия не получилось из-за тумана.

К настоящему моменту спасателям удалось извлечь двух человек из-под снега. Состояние одного из них оценивается как критическое, второй пострадавший получил несерьезные повреждения ног.