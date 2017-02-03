МИНСК, 4 фев – Sputnik. Спасатели нашли группу из семи горнолыжников, попавших под лавину в итальянских Альпах, сообщил итальянский телеканал Rainews24 .



© REUTERS Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS Три щенка спасены из-под завалов отеля в Италии

Инцидент произошел на перевале Селла Невеа в северной провинции Удине. Из-под снежных завалов прибывшие на место спасатели извлекли семь горнолыжников, двое из которых получили ранения разной степени тяжести.

"Всего было семь человек, пятеро целы. Один пострадал не сильно, один в тяжелом состоянии. Все живы", – рассказал представитель Альпийской спасательной службы, добавив, что все спасенные горнолыжники – итальянцы.

Серия землетрясений и обильные снегопады спровоцировали 18 января сход лавины, которая погребла под собой отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо. За неделю, прошедшую после этой трагедии, спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под снежных завалов 11 выживших и тела 29 погибших.