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Лавина накрыла группу горнолыжников в Альпах в Италии

04.02.2017 16:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Спасатели нашли группу из семи горнолыжников, попавших под лавину в итальянских Альпах, сообщил итальянский телеканал Rainews24.

Лавина накрыла группу горнолыжников в Альпах в Италии
© REUTERS Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS
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Инцидент произошел на перевале Селла Невеа в северной провинции Удине. Из-под снежных завалов прибывшие на место спасатели извлекли семь горнолыжников, двое из которых получили ранения разной степени тяжести. 

"Всего было семь человек, пятеро целы. Один пострадал не сильно, один в тяжелом состоянии. Все живы", – рассказал представитель Альпийской спасательной службы, добавив, что все спасенные горнолыжники – итальянцы.

Серия землетрясений и обильные снегопады спровоцировали 18 января сход лавины, которая погребла под собой отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо. За неделю, прошедшую после этой трагедии, спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под снежных завалов 11 выживших и тела 29 погибших.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из лыжников находится в тяжелом состоянии, все спасенные являются гражданами Италии.

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