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Более 20 "просто гуляющих" выходцев из Чечни задержала полиция в Вене
04.02.2017 18:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Полиция Австрии задержала на севере Вены 22 иностранцев на севере города, у задержанных – выходцев из Чечни – изъято оружие, сообщило агентство
© Sputnik/ Дмитрий Босак
По данным правоохранителей, задержание в столице Австрии было произведено в пятницу вечером после того, как поступило сообщение от жителей о скоплении людей. У задержанных изъяли пистолет, автомат и боеприпасы – их мужчины пытались спрятать от правоохранителей в снег.
"Все находившиеся на месте 22 человека были задержаны", – говорится в заявлении на официальном сайте полиции.
На место ЧП направили оперативную группу и полицейских с собаками, был произведен обыск машин задержанных. Сейчас ведется их допрос, обстоятельства дела полиция пока не разглашает.
Как сообщает агентство, задержанные являются выходцами из Чечни в возрасте от 25 до 50 лет. Прибывшим на место полицейским подозреваемые заявили, что они "просто гуляют", некоторые утверждали, что проходит свадебное торжество.
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У задержанных изъяли пистолет, автомат и боеприпасы – их мужчины пытались спрятать от правоохранителей в снег.
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