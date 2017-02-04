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Наркоман выбросился с 6-го этажа в Бобруйске
04.02.2017 19:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Мужчина выбросился из окна шестого этажа жилого дома в Бобруйске, сообщило в субботу издание "
© Sputnik / Констанция Ждановская
Трагедия в районном центре произошла около 15:00 в доме №21, расположенном на улице Ульяновской.
"Из окна шестого этажа выбросился мужчина, он погиб", – сказал Мироевский.
По словам представителя СК, на месте ЧП работают следователи. Известно, что погибший 1980 года рождения, в день трагедии он был в квартире со своим отцом. Как рассказал изданию родственник бобруйчанина, мужчина зашел в комнату, закрылся, прислонив к двери диван, а затем выпрыгнул из окна.
О происшествии в милицию сообщил случайный свидетель произошедшего. Врачи прибывшей к дому бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. По информации правоохранительных органов, погибший систематически употреблял наркотики, был ли он в состоянии наркотического опьянения на момент ЧП, пока не известно.
В настоящее время по факту смерти гражданина проводится проверка.
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Был ли погибший мужчина в состоянии наркотического опьянения на момент ЧП, пока не известно.
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