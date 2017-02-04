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Украинец пытался перевезти через границу анаболиков почти на 30 тысяч долларов

05.02.2017 08:07 — ЧП | Tut.by  
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46-летний житель Харькова пытался провезти через белорусско-украинскую границу крупную партию контрабандных стероидов, сообщили в Брестской таможне.

Нарушитель ехал в качестве пассажира автомобиля Opel Vivaro через пункт пропуска «Мокраны». Во время пересечения границы он заявил об отсутствии у него товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию.

Однако во время контроля среди его личных вещей сотрудники таможни обнаружили 713 упаковок фармакологических препаратов, в которых находилось около 1,5 тысяч ампул с инъекционными жидкостями анаболических стероидов различных наименований, предназначенных для наращивания мышечной массы, увеличения веса, силовых качеств и выносливости спортсменов.

По предварительной оценке общая стоимость медпрепаратов составила свыше 57 тысяч белорусских рублей. Подлежавший декларированию товар изъят таможней до решения суда. В отношении гражданина начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

«В соответствии с законодательством при пересечении границы реже 1 раза в 3 месяца норма беспошлинного ввоза личного имущества, ввозимого на территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже, составляет в 1500 евро и 50 кг за исключением неделимых товаров, вес единицы либо комплекта которых не превышает 35 кг. В случае пересечения границы чаще 1 раза в 3 месяца, нормы беспошлинного ввоза товаров составляют 300 евро и 20 кг», — напомнили в Брестской таможне.

 
 
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