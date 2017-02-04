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Более 300 фур стоят в очереди на выезд из Беларуси в Литву
05.02.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев — Sputnik. Очереди из большегрузных автомобилей образовались в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы, данная информация опубликована на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.
По состоянию на 11:00 на четырех пунктах пропуска в очередях на выезд из Беларуси в Литву стоят более 300 фур.
Самая большая очередь в пункте пропуска "Каменный Лог", где скопилось 140 большегрузных автомобилей, в "Беняконях" стоят в очереди на выезд 100 грузовиков, в "Котловке" — 90, в "Привалке" — 35.
На польском и украинском направлении очередей из большегрузных автомобилей нет, также отсутствуют очереди и из легковых автомобилей.
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Самая большая очередь в пункте пропуска "Каменный Лог", где скопилось 140 большегрузных автомобилей.
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