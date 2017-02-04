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Более 18 тыс канадцев остались без электричества из-за снежного циклона

05.02.2017 15:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 фев — Sputnik. Около 18 тысяч канадцев остались без электричества в результате сильнейшего снегопада в провинции Британская Колумбия на западе страны, сообщили канадские СМИ.

Канадские метеорологи накануне предупреждали, что погодные условия в регионе ухудшатся.

"В стране продолжаются работы по восстановлению систем электричества, всего от сильнейшего снегопада около 18 тысяч человек остались без электроэнергии", — сообщили СМИ.

По их данным, больше всего пострадали жители районов острова Ванкувер.

Проблемы с восстановлением электроснабжения происходят из-за плохих дорожных условий в непогоду.

Метеорологи предупредили, что погодные условия в регионе ухудшатся в ночь на воскресенье.

 
Теги: Минск
 
 
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Проблемы с восстановлением электроснабжения происходят из-за плохих дорожных условий в непогоду.

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