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Более 18 тыс канадцев остались без электричества из-за снежного циклона
05.02.2017 15:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев — Sputnik. Около 18 тысяч канадцев остались без электричества в результате сильнейшего снегопада в провинции Британская Колумбия на западе страны, сообщили канадские СМИ.
Канадские метеорологи накануне предупреждали, что погодные условия в регионе ухудшатся.
"В стране продолжаются работы по восстановлению систем электричества, всего от сильнейшего снегопада около 18 тысяч человек остались без электроэнергии", — сообщили СМИ.
По их данным, больше всего пострадали жители районов острова Ванкувер.
Проблемы с восстановлением электроснабжения происходят из-за плохих дорожных условий в непогоду.
Метеорологи предупредили, что погодные условия в регионе ухудшатся в ночь на воскресенье.
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Проблемы с восстановлением электроснабжения происходят из-за плохих дорожных условий в непогоду.
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