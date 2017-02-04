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Литовские пограничники стали проверять техосмотр
05.02.2017 16:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев — Sputnik. Пользователи социальных сетей сообщают о том, что литовские пограничники начали проверят наличие справки о прохождении техосмотра транспортного средства.
В частности сообщается, что в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе не пускают в Литву автомобили без справки о техосмотре.
Как рассказали Sputnik автомобилисты с большим опытом автопоездок в страны Шенгенской зоны, как правило, наличие справки о техосмотре на границе не проверяют. "Что-то я не вспомню случая, что бы в пунктах пропуска проверяли техосмотр. Ни литовские, ни польские службы этот документ не спрашивали", — сказал собеседник Sputnik.
В данной связи он напомнил, что для пресечения границы нужен паспорт с действующей визой, водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль, а также "зеленая карта".
В настоящее время, как сообщается на сайте ГПК, образовались очереди из большегрузных автомобилей на литовском направлении — более 300 автомобилей в 4 пунктах пропуска. Очередей из легковых автомобилей нет.
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В воскресенье на литовском направлении скопились очереди из грузовиков, в четырех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе находятся более 300 фур.
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