МИНСК, 5 фев — Sputnik. Во время пожара в Жлобинском металлургическом колледже погиб мужчина, следователи начали проверку, сообщили Sputnik в пятницу в Гомельском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

"Сообщение о пожаре в Жлобинском государственном металлургическом колледже поступило сегодня утром", — сообщили в МЧС.

По словам спасателей, на первом этаже здания в коридоре на полу в 30 метрах от очага пожара был обнаружен в бессознательном состоянии сотрудник учреждения.

"Мужчину вынесли на улицу и передали для осмотра работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали его смерть. В кабинете на третьем этаже здания была спасена работник колледжа", — отметили в МЧС.

Огнем уничтожено имущество в подсобном помещении на первом этаже здания, закопчены стены в коридоре первого этажа.

"Причина пожара устанавливается. Проверку проводит Жлобинский районный отдел Следственного комитета", — отметили в МЧС.