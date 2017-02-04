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Пожар в жлобинском колледже: погиб сотрудник
05.02.2017 17:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев — Sputnik. Во время пожара в Жлобинском металлургическом колледже погиб мужчина, следователи начали проверку, сообщили Sputnik в пятницу в Гомельском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.
"Сообщение о пожаре в Жлобинском государственном металлургическом колледже поступило сегодня утром", — сообщили в МЧС.
По словам спасателей, на первом этаже здания в коридоре на полу в 30 метрах от очага пожара был обнаружен в бессознательном состоянии сотрудник учреждения.
"Мужчину вынесли на улицу и передали для осмотра работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали его смерть. В кабинете на третьем этаже здания была спасена работник колледжа", — отметили в МЧС.
Огнем уничтожено имущество в подсобном помещении на первом этаже здания, закопчены стены в коридоре первого этажа.
"Причина пожара устанавливается. Проверку проводит Жлобинский районный отдел Следственного комитета", — отметили в МЧС.
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Прибывшие на место спасатели обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, медики констатировали смерть.
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