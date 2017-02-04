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В Китае в парке аттракционов погибла 13-летняя девочка

05.02.2017 18:29 — ЧП | Tut.by  
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В китайском парке аттракционов в городе Чунцин на юго-западе страны погибла 13-летняя девочка, упавшая с аттракциона.


Фото: Reuters

Местная пресса сообщает, что она упала на железную ограду, после чего была доставлена в больницу, где скончалась.

По словам следователей, ее ремень безопасности был сломан, а защитная планка была закреплена недостаточно плотно.

Сообщается, что последний раз аттракцион «Путешествие в пространстве» прошел инспекцию в декабре.

Китайские СМИ публикуют видео с мобильного телефона, на котором видно, как девочка сначала висит на своем кресле, а затем на большой скорости вылетает из него.

Китайские власти распорядились приостановить использование всех аттракционов в парке, пока они не пройдут проверку.

Местная пресса сообщает, что родители девочки пришли к соглашению с парком аттракционов о компенсации в 870 000 юаней (127 тыс. долларов). Погибшая была их единственным ребенком.

 
 
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Китайские СМИ публикуют видео с мобильного телефона, на котором видно, как девочка сначала висит на своем кресле, а затем на большой скорости вылетает из него.

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