В Гомеле местные жители встретили рыбака, который ловил окуней, карпов и плотву прямо на проезжей части.



Фото belnovosti.by В Гомеле местные жители встретили рыбака, который ловил окуней, карпов и плотву прямо на

Курьезный инцидент произошел в субботу, 4 февраля, ночью. Мужчина (предположительно, местный житель) находился прямо на дороге. Случайно проезжавшие мимо люди записали его на видео, после чего выложили короткий ролик на «Ютьюб».

— Клюет? – спросили у мужчины из автомобиля.

— Клюнет сейчас! – ответил рыбак.