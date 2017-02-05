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В Гомеле безумный рыбак ловил рыбу прямо на проезжей части
06.02.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
В Гомеле местные жители встретили рыбака, который ловил окуней, карпов и плотву прямо на проезжей части.
Фото belnovosti.by
В Гомеле местные жители встретили рыбака, который ловил окуней, карпов и плотву прямо на
Курьезный инцидент произошел в субботу, 4 февраля, ночью. Мужчина (предположительно, местный житель) находился прямо на дороге. Случайно проезжавшие мимо люди записали его на видео, после чего выложили короткий ролик на «Ютьюб».
— Клюет? – спросили у мужчины из автомобиля.
— Клюнет сейчас! – ответил рыбак.
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В Гомеле местные жители встретили рыбака, который ловил окуней, карпов и плотву прямо на проезжей части. В Гомеле местные жители встретили рыбака, который ловил...
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