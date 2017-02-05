﻿﻿ В Гомеле безумный рыбак ловил рыбу прямо на проезжей части. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гомеле безумный рыбак ловил рыбу прямо на проезжей части

06.02.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
Размер текста:
A
A
A

В Гомеле местные жители встретили рыбака, который ловил окуней, карпов и плотву прямо на проезжей части.


Фото belnovosti.by

В Гомеле местные жители встретили рыбака, который ловил окуней, карпов и плотву прямо на

Курьезный инцидент произошел в субботу, 4 февраля, ночью. Мужчина (предположительно, местный житель) находился прямо на дороге. Случайно проезжавшие мимо люди записали его на видео, после чего выложили короткий ролик на «Ютьюб».

— Клюет? – спросили у мужчины из автомобиля.

— Клюнет сейчас! – ответил рыбак.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле местные жители встретили рыбака, который ловил окуней, карпов и плотву прямо на проезжей части. В Гомеле местные жители встретили рыбака, который ловил...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Китае в парке аттракционов погибла 13-летняя девочка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика