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Около 4 килограммов психотропов изъяла милиция у минского ИП

06.02.2017 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске наркодиллера, у которого нашли почти четыре килограмма психотропов, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Около 4 килограммов психотропов изъяла милиция у минского ИП
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В Минске сотрудники УВД Минского облисполкома и СОБР МВД задержали индивидуального предпринимателя, у которого в автомашине "Тойота" и в снимаемой квартире обнаружено и изъято 3,87 кг психотропного вещества альфа-PVP", — сообщили Sputnik понедельник в министерстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Индивидуальному предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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