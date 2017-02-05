МИНСК, 6 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске наркодиллера, у которого нашли почти четыре килограмма психотропов, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.



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"В Минске сотрудники УВД Минского облисполкома и СОБР МВД задержали индивидуального предпринимателя, у которого в автомашине "Тойота" и в снимаемой квартире обнаружено и изъято 3,87 кг психотропного вещества альфа-PVP", — сообщили Sputnik понедельник в министерстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.