Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета проводит предварительное следствие по уголовному делу по факту покушения на убийство малолетнего ребенка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Днем 31 января 9-месячную девочку с незначительными телесными повреждениями в сугробе под окнами одного из многоэтажных домов в Могилеве обнаружили прохожие. Незамедлительно на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи. Установлено, что ребенок упал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, в которой проживал вместе с родителями и бабушкой. Несмотря на падение с такой большой высоты, девочка чудом осталась жива, ее госпитализировали в Могилевскую областную детскую больницу, где оказывается вся необходимая медицинская помощь.

При проведении проверки в данной квартире была обнаружена бабушка потерпевшей 1969 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, которая задержана по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 14, п. 2 ч.2 ст. 139 (покушение на убийство заведомо малолетнего) УК.

«В настоящий момент с подозреваемой работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу назначено проведение ряда экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой и комплексная судебно-медицинская. Проведение всех необходимых экспертиз поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области», — сказала Оксана Соленюк.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевской областной детской больнице, ребенок поступил в медучреждение без серьезных телесных повреждений, всего с несколькими ссадинами. Девочке оказана необходимая помощь. Она до сих пор находится в больнице, но ее состояние нормальное, жизни ничто не угрожает.