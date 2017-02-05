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СК: дело о взятках при ликвидации минского ОАО передано в суд

06.02.2017 12:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Расследование уголовного дела о взятках при ликвидации одного из минских акционерных обществ завершено, материалы дела уже направлены в суд, сообщили в УСК по Минску.

СК: дело о взятках при ликвидации минского ОАО передано в суд
© Sputnik Виталий Белоусов
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В Минске председатель ликвидационной комиссии одного из акционерных обществ столицы обвиняется в неоднократном получении взяток

"Управлением Следственного комитета по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении председателя ликвидационной комиссии одного из акционерных обществ столицы", — сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, следствием установлено, что обвиняемый с июля по октябрь 2016 года неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения от руководителя одной из коммерческих организаций.

"Намереваясь получить взятку, председатель сообщала арендодателю, что увеличит стоимость арендной платы занимаемых им площадей, а также запретит использовать оборудование акционерного общества", — рассказал Климович.

В результате должностному лицу в указанный период были переданы денежные средства в размере четырех тысяч долларов США, а также изготовлен мангал стоимостью свыше двух тысяч рублей, сказал собеседник агентству.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователями были получены сведения, что руководитель коммерческой организации неоднократно пытался решить вопрос по использованию оборудования акционерного общества на законных основаниях, однако каждый раз получал отказ со стороны председателя ликвидационной комиссии, отметил Климович.

В отношении председателя ликвидационной комиссии возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 430 (получение взятки повторно, в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь, мера пресечения избрана в виде заключения под стражу, сказал представитель УСК.

 
Теги: Минск
 
 
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