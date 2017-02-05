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ГУВД: задержан подозреваемый в хищении денег в обменнике

06.02.2017 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении денег в обменном пункте в Первомайском районе Минска, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе ГУВД Минска.

"Сегодня задержан мужчина, который подозревается в том, что 22 января около 10:45 обратился к кассиру обменного пункта одного из столичных банков, расположенного по ул. Я. Коласа, и под угрозой применения взрывного устройства завладел крупной суммой денежных средств", — сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД.

Там отметили, что задержанный — 21 летний житель Минска, он учится в одном и столичных вузов. В отношении задержанного проводится проверка.

В пресс-службе добавили, что подробности инцидента будут добавлены позже.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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По подозрению в совершении данного преступления задержан студент одного из минских вузов.

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