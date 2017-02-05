МИНСК, 6 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего мужчины по подозрению в покушении на убийство собственного отца, сообщило в понедельник УВД Гродненского исполкома .

Инцидент произошел в Кореличском районе. Как отметил официальный представитель УВД Ярослав Василевский, мужчины распивали спиртные напитки у себя дома, в результате началась перепалка, которая закончилась тем, что сын схватил кухонный нож и ударил им в грудь отцу 1935 года рождения.

Удар пришелся в область сердца. Потерпевший был своевременно госпитализирован.

По информации правоохранительных органов, уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".