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Пьяный сын ударил отца ножом в область сердца, но тот выжил
06.02.2017 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего мужчины по подозрению в покушении на убийство собственного отца, сообщило в понедельник
Инцидент произошел в Кореличском районе. Как отметил официальный представитель УВД Ярослав Василевский, мужчины распивали спиртные напитки у себя дома, в результате началась перепалка, которая закончилась тем, что сын схватил кухонный нож и ударил им в грудь отцу 1935 года рождения.
Удар пришелся в область сердца. Потерпевший был своевременно госпитализирован.
По информации правоохранительных органов, уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".
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Инцидент случился во время совместного употребления спиртного, когда между сыном и отцом возникла ссора.
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