Австралийские правоохранители сообщили о захвате крупнейшей в истории партии кокаина. Как сообщает Reuters , изъято почти полторы тонны наркотиков.

Это крупнейшая изъятая партия в истории страны, предыдущий рекорд — почти 940 килограммов — держался с 2001 года.

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Наркотики общей стоимостью около 240 миллионов долларов США обнаружили на борту яхты в территориальных водах Австралии. Австралийский рынок привлекает наркоторговцев возможностью получить высокую прибыль.

«В Соединенных Штатах за килограмм кокаина выручают около 20 тысяч американских долларов, здесь то же количество можно продать за 180 тысяч с лишним. То есть вы понимаете, почему это просто лакомый кусочек для преступных группировок со своего мира», — отметил министр юстиции Майкл Кинан.

Расследование длилось два с половиной года. Шестерым подозреваемым — пятеро из которых граждане Австралии — предъявлены обвинения в контрабанде запрещенных препаратов.