МИНСК, 6 фев — Sputnik. Житель столицы с газовым пистолетом был остановлен в понедельник в пункте пропуска "Каменный Лог", сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

37-летний мужчина был остановлен в пункте пропуска при возвращении из Литвы. Под водительским сиденьем сотрудники Сморгонской погрангруппы обнаружили газовое оружие.

Водитель иномарки, по словам пограничников, не отрицал, что пистолет его. Более того, он пояснил, что не знал о запрете на провоз подобных предметов через границу даже при наличии документов, разрешающих хранение и ношение.

Пистолет был изъят сотрудниками таможни, ответственность нарушителя будет установлена после соответствующего разбирательства.