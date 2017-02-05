|
Возвращавшийся из Литвы минчанин вез под сиденьем газовый пистолет
06.02.2017 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Житель столицы с газовым пистолетом был остановлен в понедельник в пункте пропуска "Каменный Лог", сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.
37-летний мужчина был остановлен в пункте пропуска при возвращении из Литвы. Под водительским сиденьем сотрудники Сморгонской погрангруппы обнаружили газовое оружие.
Водитель иномарки, по словам пограничников, не отрицал, что пистолет его. Более того, он пояснил, что не знал о запрете на провоз подобных предметов через границу даже при наличии документов, разрешающих хранение и ношение.
Пистолет был изъят сотрудниками таможни, ответственность нарушителя будет установлена после соответствующего разбирательства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владелец пистолета пояснил пограничникам, что он не знал о запрете на провоз газового оружия через границу.
|
Архив (ЧП)
Комментарии