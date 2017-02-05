|
ГУВД: задержанный за нападение на обменник студент хотел отдать долги
06.02.2017 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Пойти на ограбление обменного пункта минский студент решился из-за накопившихся у него долгов, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.
Нападение произошло утром 22 января — молодой человек под угрозой применения взрывчатки
Как отметили в ГУВД, молодого человека — студента одного из столичных вузов — задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов "Алмаза".
По словам правоохранителей, задержанный уже дает показания. Как выяснилось в ходе допроса, деньги ему понадобились для выплаты долгов, а работы у студента не было. При этом стало известно, что минчанин заранее спланировал нападение. Было ли на самом деле у него взрывное устройство — не сообщается.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 207 ("Разбой") Уголовного кодекса Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам правоохранителей, подозреваемый готовился к совершению нападения, сейчас он дает показания.
|
Архив (ЧП)
Комментарии