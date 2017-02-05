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ГУВД: задержанный за нападение на обменник студент хотел отдать долги

06.02.2017 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Пойти на ограбление обменного пункта минский студент решился из-за накопившихся у него долгов, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

ГУВД: задержанный за нападение на обменник студент хотел отдать долги
© YouTube/ГУВД Мингорисполкома
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Нападение произошло утром 22 января — молодой человек под угрозой применения взрывчатки завладел крупной суммой денег в обменном пункте одного из белорусских банков на улице Якуба Коласа, однако долго скрываться скрыться ему не удалось — он был задержан.

Как отметили в ГУВД, молодого человека — студента одного из столичных вузов — задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов "Алмаза".

По словам правоохранителей, задержанный уже дает показания. Как выяснилось в ходе допроса, деньги ему понадобились для выплаты долгов, а работы у студента не было. При этом стало известно, что минчанин заранее спланировал нападение. Было ли на самом деле у него взрывное устройство — не сообщается.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 207 ("Разбой") Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам правоохранителей, подозреваемый готовился к совершению нападения, сейчас он дает показания.

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