МИНСК, 6 фев — Sputnik. Пойти на ограбление обменного пункта минский студент решился из-за накопившихся у него долгов, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

Нападение произошло утром 22 января — молодой человек под угрозой применения взрывчатки завладел крупной суммой денег в обменном пункте одного из белорусских банков на улице Якуба Коласа, однако долго скрываться скрыться ему не удалось — он был задержан.

Как отметили в ГУВД, молодого человека — студента одного из столичных вузов — задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов "Алмаза".

По словам правоохранителей, задержанный уже дает показания. Как выяснилось в ходе допроса, деньги ему понадобились для выплаты долгов, а работы у студента не было. При этом стало известно, что минчанин заранее спланировал нападение. Было ли на самом деле у него взрывное устройство — не сообщается.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 207 ("Разбой") Уголовного кодекса Беларуси.