МИНСК, 7 фев – Sputnik. Один человек госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса, которое произошло поздно вечером в понедельник в Бресте, сообщили в областном управлении МЧС.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Рейсовый автобус на светофоре в Бресте протаранил милицейскую машину

"В 22 часа 18 минут в Бресте на проспекте Машерова произошло ДТП с участием грузового микроавтобуса Volkswagen Crafter и троллейбуса. Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокирован пассажир грузового микроавтобуса, который с травмами был госпитализирован в УЗ "Брестская областная больница", – сообщили в областном управлении МЧС.

По предварительной информации, 20-летний местный житель, управлявший микроавтобусом, совершил попутное столкновение с троллейбусом, который стоял на светофоре и ожидал разрешающего сигнала.

Как уточнили в УГАИ Брестского облисполкома, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения (1,4 промилле) и не имел права управления транспортными средствами.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.