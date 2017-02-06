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Пьяный водитель микроавтобуса в Бресте въехал в троллейбус

07.02.2017 08:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Один человек госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса, которое произошло поздно вечером в понедельник в Бресте, сообщили в областном управлении МЧС.

Пьяный водитель микроавтобуса в Бресте въехал в троллейбус
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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"В 22 часа 18 минут в Бресте на проспекте Машерова произошло ДТП с участием грузового микроавтобуса Volkswagen Crafter и троллейбуса. Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокирован пассажир грузового микроавтобуса, который с травмами был госпитализирован в УЗ "Брестская областная больница", – сообщили в областном управлении МЧС.

По предварительной информации, 20-летний местный житель, управлявший микроавтобусом, совершил попутное столкновение с троллейбусом, который стоял на светофоре и ожидал разрешающего сигнала. 

Как уточнили в УГАИ Брестского облисполкома, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения (1,4 промилле) и не имел права управления транспортными средствами. 

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пассажира микроавтобуса пришлось деблокировать спасателям, с различными травмами его доставили в Брестскую областную больницу; виновник аварии и пассажиры...

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