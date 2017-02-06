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Обиженный на нанимателя сельчанин сдал его трактор на металлолом

07.02.2017 09:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Чечерского района, который сдал трактор, принадлежащий нанимателю, в Россию на металлолом, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Обиженный на нанимателя сельчанин сдал его трактор на металлолом
© flickr.com/ Yctai :)
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С 42-летним жителем деревни Беляевка наниматель – директор частной фирмы – заключил договор матответственности и закрепил за ним трактором МТЗ-80, на котором мужчина в лесу при заготовке древесины расчищал дороги и оттаскивал бревна. Сельчанин из-за обиды на нанимателя – якобы низкой зарплаты – решил сдать трактор на металлолом в Россию.

"Тракторист пригнал МТЗ на российскую скупку металла. За трактор запросил 35 тысячи российских рублей", – сказал Пристромов.

Он также уточнил, что скупщик – гражданин Беларуси – позвонил в Чечерский РОВД, рассказал о покупке рабочего трактора и предложил перегнать его обратно в республику. При содействии российской полиции техника была возвращена в республику, а директор фирмы обратился в милицию. 

Правоохранительными органами по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси, водитель трактора задержан. Мужчине в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчине в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом.

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