МИНСК, 7 фев – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Чечерского района, который сдал трактор, принадлежащий нанимателю, в Россию на металлолом, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

С 42-летним жителем деревни Беляевка наниматель – директор частной фирмы – заключил договор матответственности и закрепил за ним трактором МТЗ-80, на котором мужчина в лесу при заготовке древесины расчищал дороги и оттаскивал бревна. Сельчанин из-за обиды на нанимателя – якобы низкой зарплаты – решил сдать трактор на металлолом в Россию.

"Тракторист пригнал МТЗ на российскую скупку металла. За трактор запросил 35 тысячи российских рублей", – сказал Пристромов.

Он также уточнил, что скупщик – гражданин Беларуси – позвонил в Чечерский РОВД, рассказал о покупке рабочего трактора и предложил перегнать его обратно в республику. При содействии российской полиции техника была возвращена в республику, а директор фирмы обратился в милицию.

Правоохранительными органами по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси, водитель трактора задержан. Мужчине в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом.