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Мужчина в Верхнедвинске хотел обменять в банке 500 фальшивых долларов

07.02.2017 09:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Верхнедвинске (Витебская область) мужчину, который пытался в банке поменять на рубли пять  фальшивых 100-долларовых купюр, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.

Мужчина в Верхнедвинске хотел обменять в банке 500 фальшивых долларов
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
Группа фальшивомонетчиков задержана в Гомеле

Жителя деревни Волынцы задержали прямо в одном из расчетно-кассовых центров.

"В кассе РКЦ он пытался сбыть пять фальшивых купюр номиналом 100 долларов США", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что в ходе обыска по месту жительства у мужчины милиционеры нашли и изъяли еще 11 таких купюр. В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 221 Уголовного кодекса Беларуси (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

По данным МВД, всего за сутки в республике (Орше, Могилеве и Бобруйске) были изъяты три поддельные купюры – две номиналом 5 тысяч российских рублей и одна 100 долларов. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Милиционеры по месту жительства сельчанина нашли еще 11 фальшивых стодолларовок.

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