МИНСК, 7 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Верхнедвинске (Витебская область) мужчину, который пытался в банке поменять на рубли пять фальшивых 100-долларовых купюр, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.

Жителя деревни Волынцы задержали прямо в одном из расчетно-кассовых центров.

"В кассе РКЦ он пытался сбыть пять фальшивых купюр номиналом 100 долларов США", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что в ходе обыска по месту жительства у мужчины милиционеры нашли и изъяли еще 11 таких купюр. В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 221 Уголовного кодекса Беларуси (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

По данным МВД, всего за сутки в республике (Орше, Могилеве и Бобруйске) были изъяты три поддельные купюры – две номиналом 5 тысяч российских рублей и одна 100 долларов.