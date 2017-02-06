МИНСК, 7 фев — Sputnik. Нетрезвого пешехода, который буквально бросался под колеса проезжающих автомобилей на автодороге М1/Е30 "Брест-Минск-граница РФ" в районе деревни Тэльма-1, задержали сотрудники Брестского ГАИ.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Пьяный водитель микроавтобуса в Бресте въехал в троллейбус

Об опасном экспериментаторе в ГАИ сообщил минчанин, который проезжал мимо.

"Прибыв на место, инспекторы обнаружили поднимающегося из кювета молодого человека, который готовился к очередному "забегу" по трассе. Сотрудники ГАИ незамедлительно задержали 27-летнего брестчанина и доставили его в УЗ "БОНД", где в результате медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,15 промилле", — сообщили в Госавтоинспекиции Брестской области

После процедуры освидетельствования, пьяного и буйного пешехода доставили в медвытрезвитель, а неравнодушного минчанина поблагодарили за человечность и активную гражданскую позицию.

"Это уже второй случай, когда жители Минского региона спасают человеческую жизнь на Брестчине", — подчеркнули в ГАИ.

Еще одного нетрезвого любителя опасных путешествий по проезжей части задержал на экипажах ГАИ на другой дороге Брестского района. Мужчина полз посередине проезжей части "лоб в лоб" патрульному автомобилю.

Инспекторы даже не сразу поняли, что это человек, который ползет на четвереньках. Попытки мужчины объяснить инспекторам куда он направлялся, закончились неудачей, так как "очень трудно было понять на каком языке говорил "ночной путешественник", заметили в ГАИ.