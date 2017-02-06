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МИД прокомментировал информацию о гибели белоруса на заправке в США

07.02.2017 09:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Посольство Беларуси в США продолжает работу по выяснению обстоятельств, связанных с гибелью 34-летнего мужчины на заправочной станции в американском штате Джорджия.

Ранее сообщалось, что белорус Виталий Мялик был застрелен в минувшую пятницу в городе Норкросс.

"Наше посольство в Вашингтоне связалось с департаментом полиции округа Гуиннетт. По предварительной информации, предположительно гражданин Беларуси был застрелен неизвестными на заправочной станции. От полученных ранений скончался на месте. Однако официального уведомления о гибели гражданина РБ на вечер понедельника в посольство не поступало", — сообщила Sputnik начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина.

Супруга минчанина организовала сбор средств на краудфандинговой платформе на получение визы и перелет в США за телом своего мужа. У Мялика остались двое детей, младшей дочери всего четыре месяца.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, погибший был гражданином Беларуси, однако официального уведомления в дипмиссии пока нет.

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