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Зеленый щенок лабрадора родился в Великобритании
07.02.2017 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Щенок лабрадора с зеленой шерстью родился в Великобритании, сообщает
В помете у двухлетней собаки Милли — лабрадора шоколадного цвета — было пятеро щенков и только одна из них — девочка. И отличалась от других она не только полом, но и цветом.
"Все остальные были золотистые и только один — зеленого цвета. Мы были в шоке", — говорят хозяева необычного щенка.
Такой цвет объясняется содержанием в плаценте зеленого пигмента под названием биливердин. В очень редких случаях вещество может окрасить шерсть щенка, когда он смешивается с амниотической жидкостью матери — жидкостью, которая защищает и питает детеныша. Это наиболее заметно на светлых породах собак, таких как лабрадоры, безвредно и проходит через несколько недель.
Хозяева планируют продать щенков, в том числе и Фифи, как только они подрастут.
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Владельцы собаки назвали необычного шоколадно-мятного лабрадора Фифи - именем принцессы Фионы из мультфильма "Шрек".
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