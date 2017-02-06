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Россияне на VW врезались в МАЗ дорожников под Барановичами
07.02.2017 10:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Гражданка России погибла в результате ДТП в Барановичском районе – легковой автомобиль Volkswagen Passat врезался в грузовой автомобиль МАЗ дорожников, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла во вторник утром около 07:00 на 189-м километре автодороги М1 "Брест – Минск – граница Российской Федерации".
"По предварительной информации, 55-летний гражданин России выбрал небезопасную дистанцию и совершил попутное столкновение с автомобилем дорожной службы МАЗ", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что дорожники в момент ДТП обрабатывали проезжую часть трассы песчано-соляной смесью. В результате аварии 58-летняя сестра водителя, также гражданка России, которая ехала на переднем сидении, от полученных травм скончалась на месте.
По информации ГАИ, еще двое пассажиров с травмами были доставлены в больницу. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ.
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Дорожные рабочие в момент ДТП обрабатывали проезжую часть трассы песчано-соляной смесью.
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