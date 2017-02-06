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Школьный автобус сгорел в гараже в Любани

07.02.2017 10:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Школьный автобус ПАЗ был уничтожен огнем в гараже в Любани, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Школьный автобус сгорел в гараже в Любани
© Фото: Гомельское ОУМЧС
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Инцидент в районном центре произошел 6 февраля: спасателям информация о возгорании в гаражном здании, расположенном на улице Социалистической, поступило в 15:14. 

"Когда подразделения МЧС прибыли на место, из гаражного бокса шел дым", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что школьный автобус ПАЗ 32053-70 стоял на ремонте, а его водитель во время возгорания вышел в соседний бокс.

По информации ведомства, в результате пожара никто не пострадал, огнем уничтожено перекрытие гаражного бокса и автобус.

 
Теги: Минск
 
 
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ПАЗ находился в гараже на ремонте, водитель в момент возгорания отлучился из бокса.

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