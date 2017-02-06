МИНСК, 7 фев – Sputnik. Школьный автобус ПАЗ был уничтожен огнем в гараже в Любани, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Инцидент в районном центре произошел 6 февраля: спасателям информация о возгорании в гаражном здании, расположенном на улице Социалистической, поступило в 15:14.

"Когда подразделения МЧС прибыли на место, из гаражного бокса шел дым", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что школьный автобус ПАЗ 32053-70 стоял на ремонте, а его водитель во время возгорания вышел в соседний бокс.

По информации ведомства, в результате пожара никто не пострадал, огнем уничтожено перекрытие гаражного бокса и автобус.