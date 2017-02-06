МИНСК, 7 фев – Sputnik. Большая часть стаи волков, терроризировавшей деревню Повитье Кобринского района, ликвидирована – охотники сумели застрелить семь животных, сообщила газета " Звязда ".

Волки в деревне активизировались в декабре прошлого года: хищники заходили на подворья, убивали домашних собак. Местные жители серьезно опасались стаи: доярок к ферме возили транспортом СПК, а дети в школу ходили только в сопровождении взрослых.

К решению проблемы, как сообщил председатель Павитьевского сельского совета Николай Сухаревич, подключились многие службы района, а охоту на хищников возглавил арендатор частных охотугодий, находящихся на территории Украины.

По информации издания, охотники сумели добыть семь волков, еще три раненых хищника смогли уйти.

Предположительно, в стае было не более 12 особей, сейчас хищники близко к жилью людей не подходят. По словам Сухаревича, ситуация находится под контролем, на оставшихся животных еще проводятся облавы.