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Охотники ликвидировали часть стаи волков, пугавших жителей Кобринщины

07.02.2017 11:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Большая часть стаи волков, терроризировавшей деревню Повитье Кобринского района, ликвидирована – охотники сумели застрелить семь животных, сообщила газета "Звязда".

Охотники ликвидировали часть стаи волков, пугавших жителей Кобринщины
© flickr.com/ Richard Clark (Digimist)
Волк покусал 4 человек в деревне в Гомельском районе

Волки в деревне активизировались в декабре прошлого года: хищники заходили на подворья, убивали домашних собак. Местные жители серьезно опасались стаи: доярок к ферме возили транспортом СПК, а дети в школу ходили только в сопровождении взрослых.

К решению проблемы, как сообщил председатель Павитьевского сельского совета Николай Сухаревич, подключились многие службы района, а охоту на хищников возглавил арендатор частных охотугодий, находящихся на территории Украины.

По информации издания, охотники сумели добыть семь волков, еще три раненых хищника смогли уйти.

Предположительно, в стае было не более 12 особей, сейчас хищники близко к жилью людей не подходят. По словам Сухаревича, ситуация находится под контролем, на оставшихся животных еще проводятся облавы.

 
Теги: Минск
 
 
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Как отмечают местные власти, ситуация полностью контролируется, на оставшихся волков проводятся облавы.

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