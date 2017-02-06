В Молодечно рядом с железнодорожными путями обнаружили труп 20-летнего парня с оторванной кистью руки.

Информацию, о найденном теле в районе переезда в сторону Вилейки на улице Железнодорожной, сотрудникам транспортной милиции сообщил машинист дизельного поезда Полоцк-Молодечно 4 февраля в 19:40. Через несколько минут правоохранители уже были на месте происшествия.

Михаил Гуд, который занимает пост начальника Молодечненского отделения внутренних дел на транспорте, сообщил, что причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза. В тоже время он отметил, что, судя по травмам, парень явно был сбит поездом. Машинист дизеля, который сообщил о трупе, утверждает, что его поезд здесь ни при чем. Отмечается, что за два часа до обнаружения, в месте происшествия проходил другой поезд.

Личность погибшего установлена. Им оказался 20-летний житель Молодечно, который нигде не работал и не был женат.

Правоохранители в данный момент выясняют все обстоятельства гибели молодого человека.

Источник: belnovosti.by