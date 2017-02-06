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Лабораторию химиков-самоучек по производству "мета" закрыли в Гомеле

07.02.2017 13:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле двоих местных жителей, которые производили в подвале частного дома и продавали опасный наркотик метамфетамин, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Лабораторию химиков-самоучек по производству "мета" закрыли в Гомеле
© flickr.com/ Victor
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По информации милиции, химики-самоучки снабжали "метом" весь регион, изготовление наркотиков мужчины начали в конце 2016 года.

"Достали колбы, реактивы, надели противогазы и запустили в подвале частного дома, расположенного в Новобелицком районе Гомеля, лабораторию", – сказал Пристромов.

Он также сообщил, что ночью мужчины делали наркотик, а днем его продавали. Каждый раз лабораторию сворачивали, приборы чистили, а составные части прятали в тайник. Метамфетамин реализовывали только проверенным заказчикам. 

"В ночь с 4 на 5 февраля на трассе "Гомель – Чернигов" сотрудники ГАИ остановили автомобиль Audi. За рулем находился "младший научный сотрудник" лаборатории. В ходе обыска машины был обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом, массой 9,9961 грамма. Экспертиза показала, что это амфетамин", – сообщили в УВД. 

К утру на улице Пушкина областного центра при поддержке бойцов ОМОН задержали старшего наркодельца, тоже с наркотиком.

При обыске были также обнаружены бутылки с кислотой, колбы, вытяжка, респираторы, маски, канистры с прекурсорами, а также необходимые для изготовления амфетамина ингредиенты. 

В отношении гомельчан было возбуждено уголовное дело, сейчас правоохранители собирают доказательства противоправной деятельности "химиков".

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Производители снабжали метамфетамином весь регион, изготовление наркотиков мужчины начали в конце 2016 года.

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