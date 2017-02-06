В Радошковичах (Молодечненский район) 37-летний мужчина порезал ножом любовника своей жены и его друга.

Инцидент произошел утром 5 февраля.

Сообщается, что жена с 11-летним сыном ушла к 30-летнему любовнику, а ночью 5 февраля, когда женщина совместно с любовником, его другом и своей подругой сидела выпивала, муж начал ей звонить по телефону. В ходе телефонного разговора разгорелся конфликт, который продолжался до утра. Затем мужчины решили «разобраться» около дома мужа на улице Восточной.

На встречу с любовником жены и его другом, мужчина пришел, прихватив с собой нож, которым воспользовался. Он нанес любовнику проникающий удар в живот, а его 25-летнему другу порезал грудь и живот. Оба пострадавших сейчас госпитализированы.

В отношении мужа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК РБ («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»).

Источник: belnovosti.by

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