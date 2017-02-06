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Дело минских "черных риелторов" передано в суд

07.02.2017 14:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех жителей Минска, которые обвиняются в незаконном завладении жильем граждан, сообщили Sputnik в управлении Следственного комитета по Минску.

Дело минских "черных риелторов" передано в суд
© Фото: Следственный комитет
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"Следствием установлено, что 28-летний минчанин создал в начале 2015 года преступную группу, целью которой было подыскание одиноких лиц, имеющих в собственности квартиры", – рассказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович. 

Одна из участниц преступной группы под предлогом поиска комнаты входила в доверие к хозяевам квартир, затем им покупали алкоголь, погашали задолженность по коммунальным платежам, оказывали помощь в приватизации жилья.  Впоследствии владельцев квартир в столице перевозили на съемное жилье, где уговаривали заключить фиктивные браки и переоформить помещения.

По словам Климовича, в результате пострадали двое мужчин, сумма ущерба составила свыше 80 тысяч долларов США. 

Кроме того, в ходе предварительного расследования было установлено, что организатор группы также причастен к ряду иных преступлений на территории Минска, в том числе к изготовлению подложных документов для получения денег в одном из банков столицы.

На основе собранных по уголовному делу доказательств, участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 183; ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, уголовное дело направлено в суд.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Преступная группа, состоящая из трех человек, находила одиноких минчан, подпаивала и уговаривала их переоформить и продать принадлежащее им жилье.

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