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Столкновение буса и троллейбуса в Бресте: водитель VW ехал за чипсами

07.02.2017 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Управление ГАИ рассказало подробности ДТП с троллейбусом в Береста, в результате которого пассажир микроавтобуса попал в реанимацию.

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© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Пьяный водитель микроавтобуса в Бресте въехал в троллейбус

Авария произошла накануне около 22:15 на проспекте Машерова областного центра: микроавтобус Volkswagen Crafter на светофоре врезался в троллейбус. Спасатели МЧС извлекли из буса 19-летнего молодого человека, который с травмами был госпитализирован. По данным ГАИ, находившийся за рулем Volkswagen 20-летний брестчанин не только не имел прав, но и в момент ДТП был пьян (1,4 промилле).

"Со слов виновника ДТП: накануне он с другом распивал пиво с чипсами. Когда закуска закончилась, молодые люди решили пополнить запас провизии и, завладев ключами от служебного автомобиля, отправились на нем в магазин", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что приятели съездили в магазин, а в аварию попали на обратном пути.

Сейчас решается  вопрос о возбуждении в отношении нетрезвого бесправника уголовного дела.

По информации инспекции, состояние пострадавшего в аварии пассажира микроавтобуса оценивается как тяжелое.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нетрезвого бесправника уголовного дела.

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