МИНСК, 7 фев – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Витке браконьеров, один из которых напал на инспектора Госавтоинспекции, сообщила Sputnik во вторник пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Работники Гомельской инспекции, ГАИ и ГУБОПиК ждали браконьеров возле города после поступления оперативной информации о незаконной охоте. По словам Громович, один из экипажей остановил машину подозреваемых в незаконной охоте рано утром – в автомобиле находилось охотничье ружье и мясо.

"Один из нарушителей напал на сотрудника ГАИ", – сказала представитель инспекции.

Она также уточнила, что мужчину удалось утихомирить, только применив газовый баллончик.

В настоящее время браконьеры задержаны и находятся в СИЗО, дома у них оперативники нашли мясо (предположительно лося), а также три ружья, одно из которых не было зарегистрировано в милиции.