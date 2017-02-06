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Браконьер напал на сотрудника ГАИ возле Ветки
07.02.2017 16:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Витке браконьеров, один из которых напал на инспектора Госавтоинспекции, сообщила Sputnik во вторник пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.
Работники Гомельской инспекции, ГАИ и ГУБОПиК ждали браконьеров возле города после поступления оперативной информации о незаконной охоте. По словам Громович, один из экипажей остановил машину подозреваемых в незаконной охоте рано утром – в автомобиле находилось охотничье ружье и мясо.
"Один из нарушителей напал на сотрудника ГАИ", – сказала представитель инспекции.
Она также уточнила, что мужчину удалось утихомирить, только применив газовый баллончик.
В настоящее время браконьеры задержаны и находятся в СИЗО, дома у них оперативники нашли мясо (предположительно лося), а также три ружья, одно из которых не было зарегистрировано в милиции.
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В настоящее время браконьеры задержаны и находятся в СИЗО, дома у них оперативники нашли мясо лося, а также три ружья.
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