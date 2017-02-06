﻿ В Козловичах остановили фуру с контрабандными желейными малинками. 21.by
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В Козловичах остановили фуру с контрабандными желейными малинками

07.02.2017 18:09 — ЧП | Tut.by  
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В пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе задержали фуру с контрабандными желейными малинками, сообщили в Брестской таможне.


Фото: Брестская таможня

Большегруз Mercedes ехал из Польши. Во время проверки на досмотровом комплексе было выявлено, что в полуприцепе перевозится 1050 «лишних» упаковок с кондитеркой, которые не были указаны в сопроводительных документах.


Товар изъят до решения суда.

 
 
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