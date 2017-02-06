В пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе задержали фуру с контрабандными желейными малинками, сообщили в Брестской таможне.



Фото: Брестская таможня

Большегруз Mercedes ехал из Польши. Во время проверки на досмотровом комплексе было выявлено, что в полуприцепе перевозится 1050 «лишних» упаковок с кондитеркой, которые не были указаны в сопроводительных документах.





Товар изъят до решения суда.