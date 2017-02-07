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Дрифт на площади Победы в Минске: гонщик приговорен к 3 годам

07.02.2017 19:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Жителю Минска дали года лишения свободны с отбыванием наказания в колонии общего режима за дрифт на площадке перед Вечным огнем у памятника Победы, сообщает Sputnik.

Дрифт на площади Победы в Минске: гонщик приговорен к 3 годам
© Sputnik/ Виктор Толочко
Дрифт на площади Победы: обвиняемый прошел психиатрическую экспертизу

Суд над 27-летним минчанином Кириллом Филипчиком, обвиняемым по статьям  "Хулиганство" (ч.1 ст.339 УК) и "Надругательство над историко-культурными ценностями" (ч.2 ст.346 УК) состоялся во вторник. Мужчина частично признал свою вину в совершении хулиганских действий, подчеркнув, что он не был пьяным, когда катался по площади. Вину по второй статье обвинения он не признал.

Гособвинитель потребовал для Филипчика три года лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор заявил, что обвиняемый полностью осознавал, что делал. Обвинение по статье "Хулиганство" обвинение просило назначить наказание в виде двух лет лишения свободы, по статье "надругательство над памятниками" — еще два года. Окончательно — три года лишения свободы в колонии общего режима.

Мужчина в своем последнем слове заявил, что раскаивается, а также попросил суд не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы.

Партизанский суд столицы поддержал позицию обвинения и вынес приговор дрифтеру — три года колонии общего режима. Филипчик был взят под стражу в зале суда. Машину, на которой разъезжал минчанин, не конфисковали.

В ночь на 29 ноября Филипчик за рулем Mercedes-Benz S300 заехал на территорию памятника Победы и начал дрифтовать (ввел машину в управляемый занос).

(1:17 / 6.98Mb / просмотров видео: 1714)
УГАИ УВД Мингорисполкома
УГАИ УВД Мингорисполкома
Дрифт на площади Победы: кадры видеонаблюдения

Нарушителя заметили сотрудники милиции, однако, чтобы избежать наказания, гонщик попытался скрыться. В отношении него было составлено шесть административных протоколов, общая сумма штрафа составила 630 рублей. Кроме того, минчанин был лишен права управления транспортным средством на срок 18 месяцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минском городском суде в течение десяти суток.

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