МИНСК, 7 фев — Sputnik. Жителю Минска дали года лишения свободны с отбыванием наказания в колонии общего режима за дрифт на площадке перед Вечным огнем у памятника Победы, сообщает Sputnik.



© Sputnik/ Виктор Толочко Дрифт на площади Победы: обвиняемый прошел психиатрическую экспертизу

Суд над 27-летним минчанином Кириллом Филипчиком, обвиняемым по статьям "Хулиганство" (ч.1 ст.339 УК) и "Надругательство над историко-культурными ценностями" (ч.2 ст.346 УК) состоялся во вторник. Мужчина частично признал свою вину в совершении хулиганских действий, подчеркнув, что он не был пьяным, когда катался по площади. Вину по второй статье обвинения он не признал.

Гособвинитель потребовал для Филипчика три года лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор заявил, что обвиняемый полностью осознавал, что делал. Обвинение по статье "Хулиганство" обвинение просило назначить наказание в виде двух лет лишения свободы, по статье "надругательство над памятниками" — еще два года. Окончательно — три года лишения свободы в колонии общего режима.

Мужчина в своем последнем слове заявил, что раскаивается, а также попросил суд не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы.

Партизанский суд столицы поддержал позицию обвинения и вынес приговор дрифтеру — три года колонии общего режима. Филипчик был взят под стражу в зале суда. Машину, на которой разъезжал минчанин, не конфисковали.

В ночь на 29 ноября Филипчик за рулем Mercedes-Benz S300 заехал на территорию памятника Победы и начал дрифтовать (ввел машину в управляемый занос).

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:17 / 6.98Mb / просмотров видео: 1714) УГАИ УВД Мингорисполкома УГАИ УВД Мингорисполкома Дрифт на площади Победы: кадры видеонаблюдения

Нарушителя заметили сотрудники милиции, однако, чтобы избежать наказания, гонщик попытался скрыться. В отношении него было составлено шесть административных протоколов, общая сумма штрафа составила 630 рублей . Кроме того, минчанин был лишен права управления транспортным средством на срок 18 месяцев.