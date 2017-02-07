Днем 7 февраля на птицефабрике ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» начался пожар. Погибли 700 кур. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в кирпичном здании птичника на территории птицефабрики ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в деревне Станьково поступило спасателям в 11.42.

В результате пожара из находившихся в здании 8000 кур погибли 700, уничтожены 100 квадратных метров конвейерной ленты и 50 квадратных метров шиферной кровли.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, это не первый случай, когда на агрокомбинате «Дзержинский» гибнет птица. В январе 2016 года на птицефабрике погибли 29 тысяч кур .